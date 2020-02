La Vita in Diretta, anticipazioni puntata 3 Febbraio: Sanremo minuto per minuto

Sarà un’apertura e un continuum tutto all’insegna del Festival di Sanremo, quello de La Vita in Diretta, il consueto rotocalco pomeridiano di mamma Rai che, come si può facilmente evincere, si concentra oggi e in tutti questi prossimi giorni a venire sulla famigerata kermesse canora.

Sarà, come comunicano dalla stessa Rai un “Sanremo minuto per minuto”, quello in cui si lancerà La Vita in Diretta. Ma nello specifico, cosa c’è da aspettarci? Quali ospiti? Cosa verrà svelato sul festival di Amadeus? Ecco tutte le anticipazioni su La Vita in diretta di oggi 3 Febbraio 2020.

La Vita in Diretta, anticipazioni puntata 3 Febbraio: tutti a Sanremo con Matano e Lorella Cuccarini

Non c’erano dubbi, ma d’altra parte è un appuntamento che si rinnova perchè di fatto è ciò che tiene unita la gente davanti alla tv rispetto a un evento così clou. Quello di Sanremo, ovviamente. E così, al pari degli altri anni, “La Vita in Diretta” racconterà tutto ma proprio tutto sul Festival.

Sarà un Sanremo minuto per minuto perchè, in effetti, a partire da oggi, la settimana del Festival della Canzone Italiana di Sanremo rappresenterà il focus portante di tutte le puntate de La Vita in Diretta.

Ebbene, sulla 70esima edizione del festival, ecco che La Vita In Diretta, in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio ovviamente ‘in diretta’ dalle 16.50 alle 18.40 circa farà della kermesse di Amadeus il perno delle due ore di show, e anche una sorta di viatico per lanciare, come altri programmi Rai faranno, la volata come è d’uopo in casa Rai.

Alberto Matano e Lorella Cuccarini condurranno la trasmissione dallo studio che è stato messo in piedi all’interno del Palafiori di Sanremo tra tanti autorevoli ospiti. Quali?

Si parte da Alba Parietti, Anna Falchi, Nunzia De Girolamo, Elisa Maino, e l’immancabile espertissimo Marino Bartoletti e Luca Bianchini. Tanti i contributi, le interviste, gli approfondimenti.

Gli inviati del programma andranno in giro 24 ore su 24 per Sanremo per raccontare ciò che succede, il dietro le quinte, e raccogliere commenti e scoop.

Dai protagonisti, i cantanti in gara, allo stesso Amadeus e la gente comune. Il tutto per contribuire ad accendere il clima di festa e rendere l’evento Sanremese ancora più evento.