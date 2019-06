La vita in diretta estate 2019, chef Vissani attacca i vegani

Durante la puntata de La vita in diretta estate su Rai 1, è stato intervistato lo chef Gianfranco Vissani. Il maestro della cucina è stato sollecitato sui temi dell’alimentazione, e non ha avuto parole tenere nei confronti dei vegani.

La vita in diretta estate 2019, Vissani: “I vegani sono coglionazzi”

In particolare, lo chef Vissani è sembrato perdere le staffe quando si è parlato di alcuni cibi molto in voga nella dieta vegana. “Dai per piacere, il tofu non lo voglio neanche sentir nominare”, si è sfogato lo chef.

Il conduttore del programma Beppe Convertini non ha certo rinunciato a gettare altra benzina sul fuoco, lanciando in studio il sondaggio: “Preferite le donne vegane o le onnivore?”.

Mentre Lisa Marzoli ha invitato tutti alla calma, ricordando che chiunque può mangiare quello che preferisce, è stata interrotta dallo chef Vissani che ha tuonato: “Ci sono state sei persone vegetariane che si sono riunite a Londra nel 1949 ed è uscito il veganesimo. Il veganesimo, signori miei, è come i fruttariani… sono dei coglionazzi”.

Subito sono corsi ai ripari i conduttori del programma, stoppando il discorso di Vissani prima che i toni diventassero ancora più accesi.