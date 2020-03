La Vita in Diretta: la puntata di oggi, 16 marzo 2020. Il programma al posto di Vieni da Me

Nella giornata di oggi, 16 marzo 2020, lo storico contenitore pomeridiano di Rai Uno, La Vita in Diretta, aumenterà la sua durata. Infatti, nella riprogrammazione del palinsesto voluto dalla Rai in seguito all’emergenza coronavirus, il programma inizierà prima e avrà una durata maggiore.

La Vita in Diretta: quando inizia, quando riprende, a che ora, orari in diretta e in streaming. Ospiti e anticipazioni

Gli spettatori di Rai Uno sono abituati, nel primo pomeriggio, a seguire la fortunata trasmissione condotta da Caterina Balivo, Vieni da Me, che alterna interviste a personaggi famosi e non, a giochi telefonici.

Tuttavia, il consueto appuntamento delle 14 è stato sospeso dalla Rai, per la situazione legata al coronavirus. Facile immaginare che la scelta sia dettata sia dalla difficoltà di reperire ospiti per il programma della Balivo, sia per offrire ancora più informazione al pubblico di Raiuno, in questo particolare momento storico.

Al posto di Vieni da Me, quindi, sarà trasmesso in anticipo la Vita in Diretta, che però conserverà anche la sua fascia tradizionale, quella che inizia alle 16,50 dal lunedì al venerdì.

Ricapitolando, la Vita in Diretta acquisisce la fascia che prima era occupata da Vieni da Me, con inizio alle 14 fino alla trasmissione della soap Il Paradiso delle Signore. Dopo la consueta puntata, lo studio de La Vita in Diretta ritorna, quindi, dalle 16,50 per tenere aggiornati gli italiani sull’attualità.