La vita ‘indiretta’… salta la corrente: caos su Raiuno

“Porterò all’attenzione del cda quanto accaduto negli studi di via Teulada e auspico un serio e rapido audit, c’è bisogno di un consistente programma di manutenzione e aggiornamento tecnologico per assicurare qualità e continuità del servizio al cittadino“.

Certo non ci ha fatto una bella figura ‘l’Azienda di Stato’ oggi, con il ‘gran buco’ preso dalla messa in onda de ‘La Vita in diretta’ su Raiuno, che ha giustamente mandato su tutte le furie Riccardo Laganà, il consigliere Rai eletto dai dipendenti.

A rendere impossibile la programmazione, un guasto elettrico avvenuto in via Teulada. A rendere ‘insopportabile’ la cosa, il fatto che a supplire la mancanza di corrente, sarebbero dovuti entrare in funzione automaticamente i generatori elettrici di emergenza (gli Ups), cosa non accaduta e per la quale si sta cercando ora una risposta…

