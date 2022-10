La Zakharova: “L’arresto in Ue dei cittadini russi da parte degli Usa non rimarranno senza rappresaglia”

Il primo è stato il figlio del governatore della regione siberiana di Krasnoyarsk, Alexander Uss, Artem, arrestato addirittura in Italia, nell’aeroporto la Malpensa di Milano, lo scorso 17 ottobre. Quindi, a seguire, sempre in Europa, gli Stati Uniti hanno poi arrestato altri cinque cittadini russi.

La Zakharova: “L’arresto indiscriminato dei cittadini russi da parte degli Usa non rimarranno senza rappresaglia”

Un ‘sistema’ rispetto al quale, Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, si è duramente scagliata, affermando che “E’ chiaro che le forze di sicurezza ed i servizi segreti Usa non faranno altro che espandere la loro caccia ai cittadini russi. Azioni ostili di questo genere, ovviamente, non rimarranno senza rappresaglia“.

La Zakharova: “E’ la continuazione di una campagna di larga scala per catturare indesiderabili russi”

Avvertendo che la ‘caccia ai cittadini russi’ – presumibilmente in espansione – non sarà tollerata dal Cremlino, la Zakharova ha tenuto a rimarcare che la Russia ritiene l’arresto e la detenzione dei cittadini russi (sia in Italia che in Germania), su specifica richiesta del dipartimento di Giustizia Usa e la loro estrazione, come “la continuazione di una campagna di larga scala per catturare indesiderabili russi“.

