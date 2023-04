(Adnkronos) – La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è l’Arena’ che da domenica prossima non sarà in onda. Lo rende noto l’emittente in una nota in cui “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. “Massimo Giletti – conclude La7 – rimane a disposizione dell’Azienda”.