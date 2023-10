“L’abbattimento del Globe Theatre Depaupera Roma”, tengono a rimarcare De Gregorio e Lobefaro di Azione

“L’assessore Gotor annuncia un grande lavoro di riforma per i teatri della nostra città, ma poi piuttosto che pensare di intervenire su un unicum come il Globe Theatre tira dritto e sceglie la strada più facile: abbatterlo piuttosto che metterlo in sicurezza. In attesa della riunione con cui la prossima settimana il Campidoglio metterà la parola fine a questa assurda vicenda, ci uniamo al coro di quanti si stanno mobilitando per salvare questo simbolo indiscusso dell’arte drammatica elisabettiana.

Miopia e ignoranza rischiano di distruggere uno dei simboli più belli e significativi della nostra città. Anche noi ci batteremo affinché il Campidoglio rifletta bene prima di sferrare l’ennesimo colpo diretto a cancellare l’identità culturale della nostra città. Demolire questa struttura significherebbe cancellare un pezzo inestimabile dell’intera storia del teatro e privare Roma di un importante punto di riferimento che, al contrario, va preservato per le generazioni attuali e per quelle future”.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione, Giuseppe Lobefaro e Marinella Inguscio, rispettivamente capogruppo di Azione in I Municipio e in capogruppo in II Municipio della lista civica Calenda Sindaco.

Max