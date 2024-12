Ladri di car sharing a Roma, gli ultimi sviluppi

I ladri di car sharing imperversano a Roma, ma sono stati incastrati dal Gps della vettura a noleggio rubata. Due i predoni arrestati dalla polizia a Parco Leonardo. La vettura, una Fiat Panda, era stata rubata in zona San Saba-Piramide.

Ladri del Car Sharing incastrati a Roma

I due – cittadini bosniaci – erano a bordo della vettura della compagnia Car Sharing Roma, ma non per noleggiarla. Dopo averla forzata, pare con un cacciavite, sono scappati partendo dalla zona Piramide. I due ladri sono stati intercettati e arrestati a Fiumicino, dai poliziotti del commissariato aeroportuale e della sottosezione polizia ferroviaria di Fiumicino Aeroporto. La loro fuga si è conclusa in via Giulio Romano: si sono visti accerchiati dai poliziotti mentre erano in procinto di scendere dalla vettura. Il loro tragitto è stato percorso “dall’alto” dalla sala operativa della questura. Ricevuta la segnalazione del furto dal titolare della società di car sharing – è rimasta in comunicazione con quest’ultimo per seguire il percorso dell’auto tramite il sistema di geo localizzazione Gps.

Uno dei due, di fronte alle forze dell’ordine, ha iniziato a inveire contro poliziotti strattonandoli nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Entrambi però sono così finiti in manette perché indiziati, in concorso, dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e uno dei due è stato arrestato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale Il giudice delle indagini preliminari, su richieste della procura, ha convalidato gli arresti.