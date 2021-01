Ladri in trasferta a Cerveteri, bottino in oro e preziosi, ecco quanto

Oro e preziosi per un valore di 15mila euro il bottino della “batteria” di ladri in trasferta a Cerveteri. Arrestati dalla Polizia di Stato 4 cittadini stranieri, tre di origine romena e una magrebina. Catturata la “batteria” di ladri di appartamento. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, diretto da Stefania D’Andrea, ad arrestare 4 cittadini stranieri , 3 di origine romena e una magerbina con precedenti di polizia, colti in flagranza di reato dopo aver svaligiato una villetta nelle campagne di Velletri.

Dopo aver infranto un vetro di una finestra si sono intrufolati all’interno dell’abitazione e, dopo essersi impossessati di oro e preziosi per un valore di circa 15 mila euro si sono dati alla fuga scappando per i campi in prossimità dell’autostrada dove ad aspettarli c’era un complice. Purtroppo per loro, il pedaggio questa volta è stato molto caro: ad attenderli gli uomini in borghese della Polizia di Stato che ne seguivano le mosse e che li hanno fermati.

Fatale per la banda un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nel quartiere dell’Esquilino alla ricerca di qualche negozio da colpire – movimenti sospetti notati dagli investigatori che da quel giorno non li hanno mai persi di vista. Accompagnati negli uffici del commissariato per I.T., V.J. e T.I tutti di origine romena e rispettivamente di 33 43 e 46 anni nonché per S.A. 43enne di origini marocchine sono scattate le manette e dovranno rispondere del reato di furto pluriaggravato in concorso.

L’intera refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria tornando in possesso oltre che dei preziosi anche dei ricordi di una vita.