Ladro ruba in convento: soldi sottratti ai bambini dell’asilo

Un ladro in convento: il furto, al di là della mera entità economica, ha un peso particolarmente impattante anche dal punto di vista sociale. Infatti, il soggetto ha rubato i soldi che erano destinati ai libri dei bambini dell’asilo.

Il furto messo a segno all’istituto Francesco Sales a Campolimpido di Tivoli vede la polizia pronta ad indagare e già alacremente al lavoro. Il ladro, in convento, si è dato alla fuga con i soldi destinati all’acquisto dei libri per gli alunni della scuola dell’infanzia. Un predone senza alcuno scrupolo, dunque, è entrato all’opera in un istituto religioso nel comune di Tivoli, provincia nord est della Capitale.

Ladro ruba in convento: i soldi erano destinati alla scuola dell’infanzia

A chiamare il 112 è stata una delle suore del convento di San Francesco di Sales di via Luigi Marcotulli, zona Favale-Campolimpido, frazione alle pendici di Tivoli poco dopo le 19:00 di lunedì pomeriggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato di polizia di Tivoli. Ascoltate le religiose hanno riferito della presenza di un uomo nei corridoi della struttura, entrato e uscito dopo aver forzato una finestra.

Trecento euro i soldi spariti da una delle stanze del convento, soldi che sarebbero serviti all’acquisto dei libri per i bambini dell’asilo che frequentato la scuola dell’infanzia gestita dalle suore a Campolimpido. Sul furto indaga la polizia.