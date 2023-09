Lady Gaga, 15 anni fa album di debutto ‘The Fame’

(Adnkronos) – Per celebrare il 15° anniversario di uno degli album più iconici di Lady Gaga, nonché suo esordio discografico, esce una nuova versione di ‘The Fame’ in doppio vinile colorato Translucent Light Blue, contenente anche un poster esclusivo con immagini mai pubblicate prima (disponibile qui per l’acquisto da venerdì 8 settembre). L’album ‘The Fame’ ha rivoluzionato il mondo del pop e della musica mondiale. Pubblicato il 19 agosto 2008, il disco ha ricevuto 6 certificazioni Platino (RIAA) e venduto oltre 23 milioni di copie in tutto il globo, lanciando la carriera e il nome di Gaga in ogni angolo terrestre. Il disco includeva i singoli certificati Diamante, ‘Just Dance’ (11 Platini), ‘Poker Face’ (10 Platini) e i singoli multiplatino ‘Paparazzi’ (5 Platini) e ‘LoveGame’ (3 Platini).

The Fame è stato certificato 4 volte Platino in Italia. L’album è stato il disco con la più lunga permanenza alla prima posizione della classifica Billboard Dance/Electronic Chart di tutti i tempi con oltre 175 settimane in vetta. Inoltre, occupa la 12° posizione nella classifica ‘Billboard Top 200 Albums of All Time’ ed è il sesto disco con la più lunga permanenza nella ‘Billboard top 200’ per un’artista femminile (oltre 319 settimane).

‘The Fame’ ha ottenuto 2 Grammy Awards per ‘Best Electronic/Dance Album’ e ‘Best Dance Recording’ con la hit ‘Poker Face’. La rivista ‘Rolling Stone’ inoltre, ha inserito ‘The Fame’ nei 100 migliori album di debutto di tutti i tempi. Nella sua carriera Lady Gaga ha avuto 6 album consecutivi alla #1 nella classifica ‘Billboard 200’, rendendola la prima artista femminile a raggiungere questo traguardo in oltre un decennio (2011-2020).