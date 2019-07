Lady Gaga, con Bradley Cooper una casa insieme a New York

Alcuni rumors parlano di una convivenza ufficialmente iniziata, a New York, fra Bradley Cooper e Lady Gaga vivono insieme a New York. Secondo la rivista americana In Touch, infatti, la relazione fra l’attore e la cantante è molto più di una chiacchiera da bar, in quando ci sarebbe un vero e proprio trasloco in atto perché la coppia possa vivere insieme.

Lady Gaga, Bradley Cooper e la convivenza a New York: ultime news

“Gaga ha traslocato, Bradley ha reso tutto ufficiale” ha scritto la rivista di gossip, per la quale non ci sarebbero più dubbi sulla realtà della relazione e sul fatto che i due già vivano insieme.

Anche se la rottura fra Bradley e Irina Shayk aveva scatenato l’indiscrezione, fino ad ora né l’attore né Lady Gaga hanno mai detto nulla in merito ad una loro possibile liaison.

Mentre In Touch fa queste rivelazioni, il sito di smascheramento di fake news GossipCop ha invitato alla calma e a non fidarsi della rivista che ha riportato questa notizia.

Nel mezzo di questa possibilità c’è anche il problema della figlia di Bradley Cooper e Irina Shayk, in quanto la coppia mira ad una separazione dolce per non far soffire la piccola.

Il tempo dirà se questi rumors saranno convertiti in notizie ufficiali: i fan aspettano in trepida attesa.