Lady Gaga confessa: “Soffro di fibromialgia dovuta ad uno stupro subito a 19 anni”

Sorride sempre, sembra una donna felice, illuminata dai riflettori e dal successo. Dietro però Lady Gaga ha una storia dolorosa, fatta di sofferenze e violenze, di cui ora paga il caro prezzo a causa della fibromialgia. La showgirl con origini italiane è considerata l’erede di Madonna, la regina del pop. Il successo è arrivato ormai un decennio fa, ma Stefani Joanne Angelina Germanotta è ancora sulla cresta dell’onda.

Musica, televisione, ora anche cinema. Celebre il suo ruolo nella commedia romantica ‘A star is born’, in cui ha una relazione sentimentale con Bradley Copper. Una storia che sembrava destinata a proseguire anche fuori dal grande schermo, con i due immortalati diverse volte da soli, anche in situazioni in cui l’intimità sembrava far pensare ad un vero amore.

“Io e Bradley abbiamo fregato tutti”

Niente di vero invece, perché come affermato dalla stessa Lady Gaga la relazione con Bradley Cooper era tutta una bufala: “Siamo stati davvero bravi, abbiamo ‘fregato’ tutti”, ha ammesso l’artista ospite nel noto salotto televisivo statunitense moderato da Oprah Winfrey.

Nel corso dell’intervista sono emersi anche retroscena molto personali della vita di Lady Gaga, che ha parlato anche dei suoi problemi di salute: “Soffro di fibromialgia, che mi causa ancora oggi fortissimi dolori dalla testa ai piedi. Ho scoperto, grazie a tanti medici, che può essere curata con le terapie della salute mentale. Quest’ultima è una condizione medica, va trattata come una patologia e non dovrebbe essere ignorata”.

Poi la rivelazione shock: “La malattia è sorta dopo lo stupro che subii a 19 anni, perché ignorai le conseguenze e pagai tutto questo con quella patologia”. Un dolore enorme sopportato con fatica da Lady Gaga, vittima della cattiveria umana di cui ancora oggi paga i segni con la malattia.