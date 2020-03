Lady Gaga invita tutti i suoi fan a restare a casa

Dopo il grande successo di “A Star Is Born” Lady Gaga torna sotto i riflettori piena di progetti e di entusiasmo. C’è un nuovo disco in procinto di essere pubblicato, un video uscito tre settimane fa che ha già infiammato ammiratori e detrattori. Non solo, ma Lady Gaga continua a dimostrarsi un’artista molto sensibile ai temi d’attualità, una donna che più volte ha condiviso i suoi problemi di salute fisica e mentale con il pubblico. Spesso ha promosso campagne di maggiore consapevolezza su temi legati al benessere psicofisico, si è pubblicamente battuta per tenere alta l’attenzione su problemi molto diffusi e spesso taciuti. In un periodo come questo, in cui milioni di persone sono costrette a stare in casa a causa della pandemia globale di Covid-19, Lady Gaga ha voluto lanciare diversi messaggi di prudenza, di incoraggiamento e di speranza a tutti i suoi fan.

Fiera delle sue origini italiane, la star americana ha sempre fatto gran vanto delle sue radici e ha sempre mostrato grande attaccamento alla sua famiglia, suo punto di riferimento costante. Tuttavia, ha scritto chiaramente sul suo profilo Instagram che la cosa migliore che possiamo fare per proteggere i nostri cari è l’autoquarantena. Mantenere la distanza dalle persone anziane è fondamentale, è qualcosa che in questo momento può salvare molte vite. Lady Gaga ha postato una foto circondata dai suoi amati animali domestici, i cani, e ha scritto: «Ho parlato con alcuni medici e scienziati. Non è la cosa più semplice per tutti in questo momento, ma la cosa più salutare che possiamo fare è l’auto-quarantena e non uscire con persone di età superiore ai 65 anni e in grandi gruppi».

In altri post Instagram Lady Gaga ha approfondito il discorso, sottolineando l’importanza di un cambiamento di coscienza a livello globale. Ha infatti dichiarato «Penso che sia così importante riconoscere che siamo e dobbiamo essere una singolare comunità di tipo globale. Non possiamo farlo senza gentilezza». Da qui l’invito ad accettare i momenti difficili che verranno. Non è facile vivere momenti in cui ci si sente totalmente impotenti nei confronti degli eventi, ma possiamo dare il nostro contributo cercando di essere il più possibile gentili, cercando costantemente di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Piccoli atti individuali possono far parte di un grande cambiamento globale.

L’invito è a guardare al futuro con speranza e ottimismo, uniti e consapevoli di un nuovo ruolo di ognuno di noi nella rete globale. Lady Gaga guarda al futuro e ce lo dimostra postando le foto iper-avveniristiche del suo ultimo servizio fotografico per la rivista Paper. Il direttore creativo del servizio fotografico è Nicola Formichetti, che si è messo all’opera insieme all’artista belga Frederik Heyman. Biologica e robotica si fondono, così la nuova Lady Gaga diviene un androide legato a reti di cavi e strani macchinari. Atmosfere non molto distanti da quelle del video dell’ultimo singolo pubblicato, Stupid Love. Il video è ambientato in uno scenario tra l’alieno e il post-apocalittico, Lady Gaga è una guerriera vestita in rosa acceso, una sorta di capo tribù che riesce a ristabilire la pace e l’ordine tra diverse fazioni in lotta fra loro. Il singolo annuncia il nuovo album dell’artista newyorkese, Chromatica, la cui uscita è prevista per il 10 aprile. L’attesa per il suo nuovo album cresce, pare che questo sarà composto da 16 brani e che sarà disponibile in formato digitale, in cd, in vinile e cassetta. Di strada ne ha fatta molta in questi anni Stefani Joanne Angelina Germanotta. Il singolo Poker Face, lanciato nel 2008, è entrato in brevissimo tempo nella lista delle canzoni più note di sempre dedicate al mondo del gioco e l’ha consacrata al grande pubblico. Ne è seguita una lunga serie di hit come Paparazzi, Bad Romance, Alejandro, Telephone e Born This Way. L’ultimo album studio di Lady Gaga risale al 2016, alla pubblicazione di Joanne.

Negli ultimi quattro anni l’artista non ha comunque smesso di stupirci, ha portato avanti diversi progetti, tra cui una fruttuosissima incursione nel cinema. Recitando a fianco di Bradley Cooper nel film “A Star is Born”, Lady Gaga ha raggiunto un altro importante traguardo. Oltre ad essere stata candidata agli Oscar come Migliore attrice protagonista, si è aggiudicata una statuetta d’oro per la Migliore canzone originale grazie al brano “Shallow”, il brano icona di tutta la pellicola. Attendiamo il nuovo album, sicuri che ci saranno sorprese, come sempre accade quando si tratta di Lady Gaga.