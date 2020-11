L’aeroporto di Fiumicino primo scalo in Europa con voli “Covid Tested” tra Roma e Stati Uniti

L’aeroporto di Fiumicino sarà il primo scalo in Europa ad attivare corridoi sanitari sicuri con voli “Covid Tested” tra Roma e Stati Uniti, eliminando l’imposizione della quarantena fiduciaria all’arrivo in Italia grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma con Alitalia e Delta Air Lines.

Fin dall’inizio della pandemia all’avanguardia sulle misure e i protocolli per il contenimento del virus, lo scalo di Fiumicino, unico aeroporto al mondo ad aver ottenuto da Skytrax il rating massimo di 5 stelle sui protocolli sanitari anti-Covid e scelto per il terzo anno consecutivo da Aci Europe come miglior scalo in Europa sperimenta per primo a livello internazionale ulteriori sistemi di controllo che possano dare garanzie migliori rispetto alla quarantena fiduciaria oggi in essere.

L’aeroporto di Fiumicino primo scalo in Europa con voli “Covid Tested”: cosa cambia

I nuovi protocolli di viaggio, previsti su voli dagli Stati Uniti con destinazione Fiumicino, come indicato nell’ordinanza dei Ministeri della Salute, dei Trasporti e degli Esteri, saranno offerti ai passeggeri già da dicembre.

L’innovativa procedura prevede che i passeggeri dei voli Covid Tested, in arrivo dagli aeroporti americani non siano soggetti all’obbligo di quarantena in Italia grazie ad almeno un test molecolare o antigenico effettuato non più di 48 ore prima dell’imbarco e un altro test allo sbarco a Fiumicino.

Il tutto, in scia all’esperienza dei voli Covid-tested Roma-Milano operativi dal 16 settembre, delle strutture di testing rapido con risultato in meno di 30 minuti e un “drive-in” attivo 24 ore su 24.

“Garantire la sicurezza ai passeggeri è uno dei requisiti essenziali per rilanciare il traffico aereo”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone. “Da qui nasce un percorso di massima sicurezza con nuovi protocolli di viaggio sicuri e innovativi. Siamo orgogliosi di essere stati precursori”.