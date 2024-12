‘L’affaire Matteotti. Cronaca di un delitto’ al Torlonia di Roma

Giovedì 12 dicembre, alle ore 20, il Teatro Torlonia di Roma ospiterà lo spettacolo “L’affaire Matteotti. Cronaca di un delitto”, scritto e interpretato da Marco Andorno, con la regia collettiva del Faber Teater. L’opera, ideata da Aldo Pasquero, Giuseppe Morrone e lo stesso Marco Andorno, vede la consulenza storica di Fabio Fiore ed è realizzata con il patrocinio della Fondazione Giacomo Matteotti ETS.

Matteotti, una riflessione sul potere attraverso una tragedia storica

L’opera ripercorre gli eventi legati al tragico assassinio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924. Quel giorno, il deputato socialista uscì dalla sua abitazione romana per recarsi in Parlamento, salutò la moglie sulla soglia di casa e scomparve nel nulla. Il suo corpo venne ritrovato soltanto due mesi più tardi, in una campagna alle porte di Roma.

Il delitto scosse profondamente l’opinione pubblica italiana, generando un’ondata di indignazione e mettendo in seria difficoltà il governo di Benito Mussolini. Le indagini, condotte in un contesto politico ancora non completamente dominato dal fascismo, portarono alla luce una rete di corruzione e intrighi legati al potere. Tuttavia, il Partito Nazionale Fascista intervenne attivamente per ostacolare il corso della giustizia, mentre l’opposizione politica si ritirava dal Parlamento in segno di protesta.

Nonostante le pressioni e la possibilità che la storia italiana prendesse una direzione diversa, Mussolini riuscì a mantenere il controllo, e nel gennaio 1925 impose ufficialmente il regime fascista.

Lo spettacolo non è solo una rappresentazione teatrale, ma anche un’occasione di riflessione storica e politica, nel centenario del delitto Matteotti. La messa in scena si affianca al lavoro di ricerca storica condotto da Fabio Fiore, culminato nella pubblicazione del libro “L’affaire Matteotti. Storia di un delitto” edito da Laterza.

Attraverso una narrazione intensa e coinvolgente, L’affaire Matteotti invita gli spettatori a interrogarsi sui meccanismi del potere e sulle conseguenze dell’assenza di giustizia. Un appuntamento imperdibile per chi desidera riscoprire un capitolo cruciale della storia italiana, ancora oggi profondamente significativo.