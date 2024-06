Studenti aggrediti a Colle Oppio, Gualtieri: “Non ci faremo intimidire dallo squadrismo neofascista”. Avs: “Domani manifestazione contro violenza”

“Sono accanto ai ragazzi aggrediti ieri sera nei pressi di Colle Oppio. Roma non accetta alcuna forma di violenza e se qualcuno pensa di intimidire con lo squadrismo di matrice neofascista, tipico dei deboli e dei vigliacchi, ha capito male”.

L’aggressione a Colle Oppio, Gualtieri: “La città continuerà ad essere libera e aperta”

Così il primo cittadino della capitale, commentando l’aggressione avvenuta ieri sera nell’area di Colle Oppio, a danno di alcuni ragazzi e ragazze. “La città continuerà ad essere libera e aperta – ha quindi tenuto a rimarcare Gualtieri – ospitando eventi, favorendo il dialogo o manifestando pacificamente tutte le volte che lo riterrà opportuno, senza mai cedere a paure e a provocazioni”.

L’aggressione a Colle Oppio, Avs: “Aderiamo e sosteniamo la manifestazione contro il clima di violenza e in difesa della democrazia”

“Come Alleanza capitolina Verdi-Sinistra aderiamo alla manifestazione indetta per domani dalla CGIL di Roma e del Lazio e dall’Anpi in risposta alla vergognosa aggressione fascista avvenuta a Roma ai danni di alcune ragazze e ragazzi della Rete degli Studenti Medi e di Sinistra Universitaria Sapienza”.

Così, attraverso una nota stampa, i consiglieri dell’Alleanza capitolina Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

L’aggressione a Colle Oppio, i consiglieri Avs: “Domani sosterremo e supporteremo le ragioni del presidio che si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II”

“Siamo molto preoccupati per questo clima di odio, violenza e intolleranza che sta crescendo in modo esponenziale nel nostro Paese”, proseguono i consiglieri Avs, e “Per esprimere la nostra solidarietà alle studentesse e agli studenti coinvolti nel pestaggio, e per difendere convintamente i valori della libertà e della democrazia alla base della Costituzione italiana, domani sosterremo e supporteremo le ragioni del presidio che si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele II”.

Si tratta, concludono Bonessio, Cicculli e Luparelli “Di un diritto-dovere di tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’antifascismo”.

Max