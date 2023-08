Lago Bracciano, anziani in gita

Gita fuori porta al Castello e pranzo con vista sul lago di Bracciano per 40 anziani. L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari ha portato oggi il suo saluto agli anziani, coinvolti dagli sportelli sociali di Farmacap e invitati a trascorrere una giornata diversa, con visita guidata al Castello Orsini e pranzo sulle sponde dell’antico lago di Bracciano. Il progetto rientra nel piano caldo “estate 2023” per rispondere ai bisogni della popolazione anziana che presenta difficoltà di spostamento e si rivolge con fiducia alla farmacia. I partecipanti sono stati infatti coinvolti attraverso la rete dei servizi sociali territoriali e il passaparola nel quartiere.

“Un’iniziativa che rappresenta una preziosa opportunità per molti anziani soli – spiega l’assessora Funari – e per alcuni questa gita fuori Roma è stata persino l’unica ‘vacanza’ di tutto il periodo estivo. Sono ‘giornate della salute’ per offrire anche occasioni di socializzazione contro la solitudine e contribuire a contrastare i disagi legati alle alte temperature estive in città”. Il prossimo appuntamento, sempre a Bracciano, sarà il 10 agosto.