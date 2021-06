Lago di Bolsena, spari contro elicottero, a bordo sindaco di Capodimonte

Terrore al Lago di Bolsena: spari contro un elicottero centrato da colpi di carabina: a bordo il sindaco di Capodimonte Antonio De Rossi.

Gli spari con una carabina hanno raggiunto l’elicottero in volo a bassa quota tra Marta e Capodimonte. Una pallottola ha colpito il vetro del portellone posteriore e un’altra la parte bassa dell’abitacolo. E’ avvenuto venerdì 26 giugno di pomeriggio. A bordo del mezzo, un turboelica da 5 posti di proprietà di un uomo residente sul lago di Bolsena ma originario del Nord Italia, il sindaco di Capodimonte, Antonio De Rossi della Lega.

Sul drammatico episodio indaga la Squadra mobile della Questura di Viterbo. Da dove, pur confermando l’esistenza di un’approfondita attività investigativa volta a far luce sull’accaduto, non vengono forniti ulteriori particolari: “Sono in corso tutte le verifiche del caso – ha detto il dirigente Alessandro Tundo – e in questo momento non abbiamo notizie degne di essere segnalate alla stampa”. Inutile chiedere conferme su eventuali altre persone che, oltre al sindaco, si trovavano sul velivolo: “Prima di tutto – è la risposta lapidaria del dirigente – dobbiamo accertare come sono realmente andate le cose”. La polizia deve avere insomma la certezza che gli spari fossero proprio rivolti contro l’elicottero.

