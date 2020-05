Lainate (Mi): 3 arresti per spaccio di droga

Arrestate 3 persone (2 uomini e 1 donna) a Lainate, comune alle porte di Milano, l’accusa è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La cattura è avvenuta in un parcheggio del paese dove i carabinieri hanno avvistato un giovane in un auto parcheggiata, visto l’atteggiamento nervoso i militari hanno proceduto ad un controllo, il ragazzo, 24 enne, è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana, 7 di hashish e un bilancino di precisione. Nello smartphone del ragazzo era conservata una conversazione con un altro uomo di 29 anni nella quale i 2 si mettevano d’accordo per incontrarsi proprio in quel parcheggio.

Quando il 29 enne è arrivato, accompagnato dalla sua ragazza, è stato immediatamente fermato e al controllo sono emersi 115 grammi di marijuana nascosti nel bagagliaio della vettura.

La perquisizione si è quindi spostata a casa della coppia dove sono stati trovati altri 440 grammi di marijuana già divisi in 5 confezioni di plastica pronti alla vendita, 9 grammi di olio di marijuana pressato e 4 confezioni di semi di marijuana. Inoltre è stata trovata una serra in plastica provvista di aspiratore, una lampada a led, un ventilatore ed un termometro con 12 piante di marijuana di varia grandezza. Per finire sono stati trovati 800 euro in contanti.

I 3 ragazzi erano residenti di Caronno (il 24 enne) e di Gerenzano la coppia.

Per loro è scattato l’arresto, il 29 enne condotto a san Vittore, gli altri 2 sono agli arresti domiciliari.