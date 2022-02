L’Aive fa 40 anni, oltre 100 i soci amanti delle vecchie signore del mare

(Adnkronos) – “Grazie all’allentamento delle restrizioni causate dalla pandemia quest’anno l’Aive, Associazione Italiana Vele d’Epoca, può tornare a realizzare un incontro in presenza per annunciare il calendario ufficiale delle regate previste nel corso del 2022”. Lo fa sapere l’associazione con una nota. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 marzo a Roma, a partire dalle ore 17, presso l’Hotel Bettoja Mediterraneo in Via Cavour 15, a tre minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Roma Termini.

“Sarà un’occasione per celebrare anche i primi 40 anni dell’Aive, sodalizio fondato a Milano nel 1982 riconosciuto dalla Fiv. Oggi l’associazione conta oltre 100 soci (armatori e non) e possiede una biblioteca composta da 500 libri e 1500 schede di yacht. All’evento parteciperanno personalità del mondo velico, armatori e rappresentanti della Marina Militare, il maggior armatore di barche d’epoca in Italia e forse nel mondo, sempre presente ai raduni di vele d’epoca con le loro magnifiche imbarcazioni”.