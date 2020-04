L’Allieva 2, questa sera 26 Aprile 2020 su Rai1: trama, cast, anticipazioni

Doppio appuntamento con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale questa sera su rai1 con “L’Allieva 2” in prima serata.

Tornano le indagini della medicina legale sulla prima rete della Rai, che continua a puntare su un certo importante filone, quello della medicina e dei buoni sentimenti, come é stato per esempio con Doc, provando a ricalcarne gli esiti in quanto a audience.

Leggi anche: Doc nelle tue mani: la fiction record di share torna su Rai1 in Autunno

Ecco tutte le anticipazioni su trama e cast e su come si evolve la storia in questo articolo.

L’Allieva 2, questa sera 26 Aprile 2020 su Rai1

Ancora un doppio appuntamento, oggi 26 aprile, in prima serata su Rai1, con le vicende di Alice Allevi, le giovane aspirante medico legale al quale presta il volto Alessandra Mastronardi.

Nel primo dei due episodi, Una lunga estate crudele, Alice comprende, durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, la ragione della diffidenza tra Conforti ed Einardi: tra i due c’è una antipatia che rischia di coinvolgerla.

Nel corso delle indagini, che tirano in ballo anche Cordelia, la coinquilina di Alice, una decisiva intuizione scientifica dell’allieva svela il movente del tentato omicidio.

In Controvento, invece, Claudio ha una proposta per Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di aprirsi al progetto di una famiglia con lei, ma Alice deve lasciare l’Istituto. Alice resta di sasso: una scelta osì è inaccettabile.

Nel frattempo, un delitto avvenuto su una barca a vela rende ancora più vicini l’allieva e il pm Einardi.