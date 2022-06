L’Almanacco del Giorno Dopo: oggi in tv su Rai2 con Drusilla Foer

Drusilla ritorna in tv e lo fa in gran spolvero con una delle novità più suggestive dei palinsesti estivi e l’Almanacco del Giorno Dopo in onda su su Rai2 nella fascia preserale. Di che cosa si tratta, e come si svolgerà il programma? E’ presto detto.

L’Almanacco del Giorno Dopo: oggi in tv con Drusilla

Il debutto del 6 giugno 2022, nel preserale di Rai2, de l’Almanacco del Giorno Dopo, in onda dal lunedì al venerdì alle 19.50 circa, ha sancito il ritorno in tv di Drusilla Foer.

Star televisiva più richiesta degli ultimi tempi dopo il successo di Sanremo, la conduttrice sarà affiancata da Topo Gigio nel racconto, con due ovvie differenti sfumature concettuali, dei temi del giorno.

L’Almanacco del Giorno Dopo: rubriche e novità

In circa una mezzora di show, la conduttrice si riappropria dello storico programma della Rai, l’Almanacco del Giorno Dopo, trasmissione di enorme successo e storia della TV italiana. In questa nuova veste, Drusilla parla dei temi caldi e degni di approfondimento e lo farà con il suo istrionico e ironico stile in grado di unire sarcasmo a attualità.

Tante le rubriche dell’Almanacco, come Domani Avvenne, al Personaggio del Giorno Dopo, al sorgere del Sole, e poi idee, ospiti noti e tanta musica e le canzoni che Drusilla, con l’aiuto del Maestro Loris Di Leo e del suo pianoforte, eseguirà personalmente.

E ancora una cuoca, un linguista, un ispettore di studio e un cameraman saranno di volta in volta gli ‘amici’ di Drusilla in onda.

Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo in streaming

Il programma sarà visibile, nel corso di tutta la messa in onda televisiva, anche in streaming e ovviamente anche su Raiplay.