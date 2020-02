L’Amica Geniale 2, anticipazioni puntata del 17 Febbraio: ecco cosa succede

Continua su Rai Uno la ricerca del maggior numero di consensi e del numero più alto di utenti e fruitori del piccolo schermo in prima serata attraverso alcuni dei programmi, dei prodotti e in questo caso delle fiction che più sembrano aver presa nel pubblico.

L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome torna in prima tv su Rai 1 questa sera. Che cosa succede nella puntata del 17 febbraio 2020?

Nella fiction di Saverio Costanzo, girata con Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo, Luca Gallone oggi ci si occuperà di ‘scancellare”. Ovvero?

Tutto inizia, a livello di trama, da una foto di Lila viene posizionata in vetrina del nuovo negozio in centro: lei che nel frattempo, ha iniziato a lavorare nella nuova salumeria Carracci ci sta dando dentro, impegnandosi al massimo Non senza sforzi, e soprattutto non senza puntare sulla sua conosciuta scaltrezza.

Del resto, come sanno i fan del programma, irapporti tra il marito e i Solara crescono intanto che crescono i contrasti: tuttavia Lila sa sempre come conquistare ciò che vuole.

Compreso il permesso di accompagnare Elena a una festa a casa della Professoressa Gallani: è qui che le due ragazze capiscono però ancora di più di far parte di due mondi davvero differenzi di distanti.

E poi? Nel prosieguo della serata ci si occupa del ‘bacio’. E cioè? A seguito del matrimonio di Rino e Pinuccia, messo in piedi in tutta fretta dal momento che la ragazza è incinta, Elena acconsente di accompagnare Lila e la cognata in vacanza a una condizione: che vadano a Ischia, dove sa perfettamente che troverà Nino, in compagnia di Bruno.

Così i cinque passano tempo insieme tanto e Lila e Pinuccia iniziano a apparire nervose quando i mariti vengono a trovarle. Anche il rapporto tra Elena e Lila rischia di rompersi quando Lila fa all’amica una clamorosa, inattesa confessione.