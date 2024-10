L’amore tra libertà e società: l’approfondimento con la Parent Coach Danyla De Vincentiis

Ospite di Giulia Capobianco nel programma “A casa di Amici” su Radio Roma News (canale 14 del digitale terrestre Lazio) la professionista Danyla De Vincentiis, Parent Coach professionista.

Al centro della rubrica di questa settimana una delle hit di maggiore successo della scorsa estate, “Mon Amour” di Annalisa, una canzone ritmata, ballabile e orecchiabile, ma che all’interno nasconde anche un testo particolarmente interessante.

“Questo testo in realtà, forse è uno dei primi che va a sdoganare in maniera ufficiale, sociale, culturale, il fatto che una persona possa amare, o possa essere attratta sia da un uomo che da una donna” spiega la Dottoressa De Vincentiis.

”Dal punto di vista sociale, c’è questa tendenza ad andare verso un tipo di apertura. Purtroppo ancora oggi, le persone hanno bisogno di etichettare, e l’etichetta non ci aiuta ad andare nella direzione di un amore libero proprio perchè nel momento in cui ad una persona viene posta un’etichetta, quella stessa persona fa fatica a scrollarsela di dosso”.

”La libertà è scontata, perchè noi ce l’abbiamo.” – spiega la Parent Coach, che prosegue – Non ci troviamo in situazioni come guerre o situazioni dittatoriali. Ci troviamo in un paese, fra virgolette, libero. La libertà, in realtà la costruiamo partendo dai nostri pensieri, partendo dai nostri comportamenti, partendo dal fatto che, non faccio agli altri, quello che io non voglio sia fatto a me. Libertà di poter essere, vivere, amare, pensare, in maniera totalmente avulsa da quello che ‘i poteri forti’ vogliono imporci”.