Lamorgese: “Aumento reati su web, rischi ludopatia per giovani”

“Con la pandemia gli italiani si sono chiusi in casa e l’unico strumento per i contatti era internet e il computer. Infatti in questo lungo periodo, mentre la percentuale di reati in generale è diminuito, il dato che è in aumento è quello dei reati sul web, sul commercio online, su giochi e scommesse. L’argomento è importante perché il rischio è che i ragazzi e i giovani vadano a usare il computer senza controlli e possano cadere in una ludopatia che vogliamo contrastare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese all’evento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul ‘Libro Blu 2020’. Su questo tema “una grande opera sta facendo Minenna con Adm”, ha detto Lamorgese ricordando inoltre sull’argomento “i protocolli fatti a livello dipartimento Dipartimento di pubblica sicurezza con i prefetti”.