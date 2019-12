Lampade LED: tutti i vantaggi che sanno offrire

La cosiddetta tecnologia LED, acronimo di Light Emitting Diode, è stata un’autentica rivoluzione nel mondo dell’illuminazione, non a caso i migliori e-commerce del settore, come ad esempio Emmebistore, dedicano ampi spazi proprio alle lampade led.

Ma perché la tecnologia LED è considerata così allettante? Le ragioni sono molteplici, cerchiamo dunque di fare il punto.

Massima longevità

Le lampade led assicurano la massima longevità, ciò significa che se si acquista una lampada di questo tipo, prima che si renda necessaria la sua sostituzione si dovrà attendere davvero moltissimo tempo.

Da questo punto di vista, il divario con le lampade fluorescenti è davvero impietoso: mentre questi modelli oramai obsoleti garantivano una durevolezza media di circa 8.000 ore, le moderne lampade LED assicurano tra le 10.000 e le 50.000 ore.

Consumi energetici molto inferiori

Un’ulteriore, importantissima ragione per cui le lampade led meritano di essere preferite a quelle obsolete corrisponde al fatto che tali modelli di ultima generazione comportano dei consumi energetici di gran lunga inferiori.

Anche da questo punto di vista il paragone è ingeneroso, non a caso la nascita e la diffusione della tecnologia LED è stata considerata sin da subito, da parte dell’opinione pubblica, una vera e propria rivoluzione “green”.

Grande risparmio economico

I due fattori che abbiamo appena citato, quindi durevolezza e bassi consumi energetici, implicano un notevole risparmio economico in un’ottica di lungo periodo.

C’è chi sostiene che acquistare una lampada led sia un vero e proprio investimento, e non si può assolutamente dar torto ad una visione di questo tipo: potrebbe anche accadere che il prezzo di vendita di una lampada led sia superiore rispetto ad un modello meno performante sul piano tecnologico, ma tutto il risparmio che ne deriva nel suo utilizzo, sia in termini di longevità che di consumi, ripaga ampiamente della spesa superiore.

I tecnici del settore, peraltro, sono concordi nel sostenere che le lampade led comportino anche una manutenzione molto inferiore rispetto a quella dei modelli datati, e anche questo è un ulteriore motivo per cui è giusto ritenere che le lampade led facciano rima con risparmio.

Altri importanti punti di forza

Anche la qualità dell’illuminazione delle lampade led merita di essere considerata assai migliorativa rispetto alle lampade obsolete: essa risulta infatti più nitida, più piacevole, senza trascurare che le lampade led producono pochissimo calore.

Le lampade datate, infatti, tendono a produrre grandi quantità di calore le quali si rivelano assai fastidiose, se non addirittura pericolose, ecco perché anche questo è senz’altro un passo in avanti.

Le lampade led si accendono immediatamente e non hanno bisogno di “carburare” per alcuni secondi prima che possano offrire un’illuminazione ottimale, e ciò non può che essere un punto di forza, inoltre anche la resistenza di queste moderne lampade va rimarcata.

Non è certamente per caso, d’altronde, se le lampade led sono divenute una realtà molto solida anche per quel che riguarda l’illuminazione degli esterni, anzi esse hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda il mondo dell’outdoor, spalancando dei grandi orizzonti.

La tecnologia LED è la miglior scelta

Se si vogliono acquistare delle lampade, dunque, non ci sono dubbi: orientarsi verso dei modelli funzionanti con tecnologia Light Emitting Diode è la soluzione migliore per molteplici diverse ragioni.

Le opportunità di scelta per quel che riguarda tali lampade sono davvero innumerevoli, di conseguenza trovare dei modelli coerenti con le proprie preferenze estetiche, o con gli interior design in cui andranno sfoggiati, non è affatto un’impresa improba.