Lanciatore di feci terrorizzava Toronto: arrestato

La situazione si era fatta così imbarazzante da indurre stamane, a ‘caso risolto’, il sindaco di Toronto, a lodare pubblicamente i suoi agenti: “La polizia ha fatto un grande lavoro, arrestando l’uomo sospettato degli attacchi. Spero che dopo l’operazione portata a termine dagli investigatori, possa tornare la serenità presso le nostre università e i nostri campus”.

E già perché questa moderna metropoli canadese da diversi giorni, sebbene in parte anche ‘divertita’, viveva un incubo senza precedenti: essere improvvisamente colpiti da un ‘lancio di feci’.

Il tutto è iniziato lo scorso venerdì, all’interno di una biblioteca universitaria dove, una ragazzo e una ragazza sono stati letteralmente ‘investiti’ da una secchiata di liquami… poi rivelatisi delle feci. Un episodio raccapricciante che, soprattutto in ambiti studenteschi, negli ultimi giorni si è ripetuto più volte.

La polizia si è dovuta impegnare a fondo, aumentando la vigilanza ed intensificando il controllo attraverso l’installazione di ulteriori telecamere di sorveglianza, site per lo più nell’area preferita dal misterioso lanciatore. Una scelta rivelatasi vincente, quando una delle telecamere ha registrato un giovane, secchio alla mano, pronto a mettere a segno l’ennesimo ‘sfregio’. Le manette sono andate a stringersi ai polsi di uno studente canadese 23enne.

Al momento sono ancora sconosciute le cause di questi attacchi, anche se in molti hanno avanzato l’ipotesi razzista, in quanto la maggior parte delle vittime erano di origni asiatiche, ma è tutto a valutare.

Al momento, anche per fugare ogni dubbio, il 23enne in queste ore è in mano ad una equipe di medici, che dovrà accertarsi dello stato della sua salute mentale…

