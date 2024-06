“L’angolo del Parent Coach” di Danyla De Vincentiis – Bridgerton: tra storia, gossip e… favola!

L’atmosfera del Salotto di Radio Roma, “A Casa di Amici” si fa più coinvolgente, romantica e FAVOLosa con la Rubrica “L’Angolo del Parent Coach” della Dott.ssa Danyla De Vincentiis, che oggi vede al centro dell’analisi, la serie“Bridgerton”.

Catapultando il fedele pubblico in un’utopica epoca della reggenza inglese, la serie tra le più seguite della piattaforma “Netflix”, racconta una favola ottocentocentesca in cui dominano passione, gossip, sesso e amore… talvolta romantico, talvolta leggero…

Vi siete mai chiesti il perchè di tutto questo seguito? domanda la Dott.ssa De Vincentiis. “Il motivo principale è che ognuno di noi desidera fortemente evadere da un contesto sociale in cui la favola, talvolta, è inesistente. Abbiamo bisogno di un amore leggero, di un amore romantico, di identificarci in una realtà dell’Ottocento colorata e regale, per distaccarci dalla quotidianità e vivere a modo nostro, momenti di fantasiosa serenità”.

In merito al Romanticismo, Danyla afferma che “quello che emerge dalla serie in alcuni casi, incarna i canoni di amore che una buona parte di noi desidera vedere o vivere in prima persona. La nostra attualità è tutt’altro che una favola e ben diversa dalla tanto desiderata leggerezza”.

In un contesto storico-sociale in cui la donna è obbligata ad essere moglie e madre in un matrimonio “combinato”, “Bridgerton” esce fuori dagli schemi, raccontando anche di figure femminili forti, testarde, sognatrici e perseveranti, anche loro desiderose di libertà ed evasione.

A questo punto però sorge spontanea la domanda della conduttrice: “In qualche modo, nella vita reale, è possibile raggiungere contesti fiabeschi?”, “Assolutamente si! Andate a visitare la Reggia di Versailles, la Reggia di Caserta. Vivete l’arte e la storia, catapultatevi realmente in questo mondo fiabesco e fate vostri momenti che avete sempre desiderato!”