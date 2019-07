L’Aperossa ronza nell’Estate Romana

Tra le molteplici iniziative che caratterizzano questa estate romana, segnaliamo che dal 22 luglio al 2 agosto tornerà a ronzare L’Aperossa, la manifestazione ideata e organizzata dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico protesa a valorizzare le aree urbane decentrate con una serie di eventi culturali partecipati sul territorio.

L’edizione 2019 sarà ricca di novità e strutturata in due sezioni: dal 22 al 27 luglio spazio agli eventi dal vivo, con reading e monologhi teatrali, letture per bambini, concerti con sonorizzazioni live di archivi filmici, visite museali ed esplorazioni partecipate alla scoperta del territorio e instant movies in anteprima ad esso dedicate, che si svolgeranno presso il piazzale adiacente la Centrale Montemartini, dove ha sede l’Aamod; dal 29 luglio al 2 agosto invece, l’Aperossa si trasformerà invece in una vera e propria arena cinematografica, all’interno di un’area simbolo della trasformazione urbanistica ed antropologica della città: piazza Fabrizio De André, alla Magliana. Le proiezioni di corti e film, introdotte dalla giornalista Angela Prudenzi che incontrerà testimoni di rilievo, saranno anticipate da laboratori diurni (in programma presso la sede della Fondazione Di Liegro, Centrale Montemartini) orientati all’educazione, uso e tecniche del linguaggio audiovisivo.

Una preview de l’Aperossa 2019 è in programma nei giorni 15, 16 e 17 luglio rispettivamente nei mercati della Montagnola, di Grottaperfetta ed Ostiense, dalle 10 alle 12 e, successivamente, il 19 e 20 luglio al centro commerciale Euroma 2. In tali contesti sarà possibile chiedere informazioni, iscriversi ai laboratori gratuiti e ritirare i programmi completi della duplice iniziativa.

Ricordiamo che la manifestazione è parte del programma dell’Estate Romana 2019 promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con Siae.

