Lars Bloch, morto l’attore che interpretava il ‘megapresidente’ in Fantozzi

In Italia quasi tutti lo conoscevano come il ‘megapresidente’. Così veniva chiamato dal ragionier Fantozzi nei celebri film ideati da Paolo Villaggio. Lars Bloch, l’attore che lo interpretava, è morto oggi all’età di 83 anni. A Roma, doveva viveva dalla metà degli anni 50.

Nato in Danimarca, si è trasferito in Italia alla fine degli anni Cinquanta per intraprendere la carriera di attore. Ha recitato in diversi spaghetti western ed è diventato celebre con Fantozzi. La camera ardente per Bloch, si terrà domani a Roma, al Tempietto Egizio del cimitero del Verano dalle 11.30 alle 12.30.