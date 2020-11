L’ascensore, simbolo del miracolo economico italiano: la vicenda della Parenti, ascensori & impianti

Poche grandi trasformazioni parlano tanto della evidente storia italiana come quella dell’ascensore, una vera e propria forma di simbologia di quello che è stato a tutti gli effetti il boom economico. Da strumento di natura chiaramente industriale, negli anni della rinascita economica l’ascensore ha svolto un ruolo in primo piano nel settore commerciale e residenziale, trasformandosi quasi elemento essenziale di ogni edificio.

In un quadro storico molto hanno fatto alcune famiglie, in grado di capire in anticipo le qualità nascoste dietro elevatori ed ascensori, facendone un business sempre più redditizio e contribuendo allo sviluppo del settore e dell’economia nazionale in generale.

Fra queste, la famiglia Parenti è un fulgido esempio fra i più noti in tal ambito. Una famiglia legata agli ascensori, considerando che la storia inizia con nonno Santino Parenti, capotecnico nella multinazionale Schindler nota per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di elevatori.

La Seconda Guerra Mondiale e la scomparsa di Nonna Lucia i momenti che hanno solcato il corso degli avvenimenti: la famiglia si trasferisce a Roma e Aldo Parenti prende le redini dell’azienda, la “Parenti Ascensori & Impianti”. È infatti Aldo a comprendere che il futuro sono in condomini, gli alberghi, gli istituti ecclesiastici e le cliniche, stringendo accordi con i costruttori della Capitale.

Ma la crescita definitiva è quando Aldo Parenti inizia a partecipare alle gare pubbliche: da qui l’azienda assume sempre maggiormente il ruolo di riferimento nel settore degli ascensori arrivando fino ai giorni nostri, in cui rappresenta ancora uno dei leader del mercato soprattutto laziale. Dal 1955, una lunga esperienza al servizio della comunità, nel garantire l’installazione e la manutenzione di uno strumento, come l’ascensore, che da prodotto di nicchia è diventato in meno di un secolo qualcosa che ha cambiato la qualità della vita delle persone per sempre.

Articolo sponsorizzato da Parenti Impianti s.r.l.