L’ascesa dei veicoli elettrici cinesi in Europa e l’impatto sul mercato delle auto usate. Aumentando le ricerche di marchi di Pechino

Negli ultimi anni, i veicoli elettrici di produzione cinese hanno registrato una crescita notevole nel mercato europeo, influenzando le tendenze e le preferenze dei consumatori.

E visto che le auto elettriche sono più costose dei veicoli diesel e a benzina, i produttori cinesi di veicoli elettrici offrono agli europei alternative più accessibili. Infatti, secondo il Financial Times, la quota di mercato di auto elettriche dei marchi cinesi è salita all’8% nel 2023.

Questo grazie ad una intelligente combinazione di tecnologie avanzate, prezzi competitivi, e di un crescente impegno per la sostenibilità, che ha accelerato la loro accettazione tra i consumatori europei.

L’ascesa dei veicoli elettrici cinesi in Europa, avrà un impatto significativo anche per il mercato delle auto usate

A tal proposito carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, evidenzia come, con un aumento delle vendite e un’espansione capillare delle infrastrutture di ricarica, l’impatto di questa tendenza sarà significativo anche per il mercato delle auto usate.

In particolare, in questo contesto, i rivenditori di auto usate dovranno sviluppare nuove strategie per competere efficacemente, come la valorizzazione di servizi aggiuntivi e la promozione di modelli usati di recente generazione.

L’ascesa dei veicoli elettrici cinesi in Europa, l’esperto: “Gli automobilisti alla ricerca di auto più convenienti potranno scegliere veicoli elettrici, cosa che non avrebbero fatto in passato”

“La crescente concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici favorirà gli acquirenti nel lungo periodo, in quanto dovrebbe far scendere i prezzi dei veicoli elettrici. Gli automobilisti alla ricerca di auto più convenienti potranno scegliere veicoli elettrici, cosa che non avrebbero fatto in passato”. ha commentato Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical. “Tuttavia, la popolarità dei veicoli elettrici, le infrastrutture e il potere d’acquisto nei diversi Paesi europei variano, quindi i mercati potrebbero reagire in modo diverso all’afflusso di veicoli cinesi”.

L’ascesa dei veicoli elettrici cinesi in Europa, l’Ue ha deciso di imporre nuovi dazi sui veicoli elettrici importati dalla Cina, per proteggere i produttori locali e stimolare la produzione interna di veicoli elettrici

Non a caso infatti, su carVertical stanno lentamente aumentando le ricerche di marchi cinesi, come Geely, Great Wall Motors e BYD, che stanno introducendo nel mercato modelli innovativi e affidabili.

Le auto elettriche cinesi sono spesso offerte a prezzi inferiori rispetto ai concorrenti europei e americani, rendendo la transizione verso la mobilità elettrica più accessibile per i consumatori. Proprio per consentire una sempre più equa concorrenza tra i diversi player, l’Unione Europea ha recentemente deciso di imporre nuovi dazi sui veicoli elettrici importati dalla Cina, con l’obiettivo di proteggere i produttori locali e stimolare la produzione interna di veicoli elettrici.

L’ascesa dei veicoli elettrici cinesi in Europa, l’esperto: “Prima di acquistare veicoli elettrici cinesi, però, è importante considerare il loro rapido tasso di svalutazione”

Dunque, conclude Buzelis, “Prima di acquistare veicoli elettrici cinesi, però, è importante considerare il loro rapido tasso di svalutazione. Queste auto possono avere una minore domanda nel mercato dei veicoli di seconda mano, facendo scendere i loro prezzi in modo significativo”.

