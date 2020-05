lascuolanonsiferma, da Giulio Cesare a Romeo e Giulietta oggi 15 Maggio: in quali canali e a che ora

Non solo il teatro e la democrazia nel percorso che oggi 15 Maggio 2020 la Rai ha deciso di valorizzare nell’ambito del percorso formativo #lascuolanonsiferma: oggi, infatti, si parla anche di Giulio Cesare, e vi è una offerta a dir poco variegata e straordinaria a livello formativo.

Come sappiamo #lascuolanonsiferma è un progetto che la Rai e le istituzioni governative hanno lanciato a braccetto in questi giorni di pandemia da coronavirus per sostenere le famiglie e i docenti nel percorso della didattica a distanza. Aiutare con percorsi culturali e formativi è un dovere per la Rai.

Ecco che dunque anche oggi da Giulio Cesare a Romeo e Giulietta

giunge una proposta straordinaria su Rai Cultura su Rai Storia (canale 54) e Rai5 (canale 23). Vediamo quale.

Da “il dado è tratto” a una delle storie d’amore più celebri, quella tra Romeo e Giulietta: se ne parla oggi su Rai Cultura nel pomeriggio di venerdì 15 maggio su Rai Storia (canale 54) e Rai5 (canale 23) per #lascuolanonsiferma.

Su Rai Storia si comincia alle 15.00 con il documentario di Nicola Caracciolo “Il coraggio e la pietà” sulla vita degli ebrei in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre alle 16.00, ancora Caracciolo, lancia la parte conclusiva di “Il piccolo Re”, sulla figura di Vittorio Emanuele III.

Parola ai “#maestri” alle 17.00: Mario Tozzi parla di geologia, uomo e ambiente, mentre la chef stellata Cristina Bowerman si sofferma sulla cucina povera e anti-spreco

Storia antica protagonista alle 17.30: in “Cronache dall’Antichità” Cristoforo Gorno “segue” Giulio Cesare, dal passaggio del Rubicone alle idi di marzo.

L’offerta di Rai Storia termina alle 18.30 con “Passato e Presente”: Paolo Mieli e il professor Gilles Pécout parlano della figura di Camillo Benso conte di Cavour, uno dei grandi protagonisti del Risorgimento italiano.

Su Rai5, invece, alle 15.30 va in scena l’opera famosa di Shakespeare e una delle storie d’amore più popolari di ogni tempo: “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare. La versione proposta è diretta nel 1977 e tradotta da Orazio Costa Giovangigli con Gabriele Lavia e Ottavia Piccolo.

Alle 18.30, poi, balziamo all’Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, spettacolo è andato in scena al Teatro San Carlo di Napoli nel 2015. Protagonista, la “punk ballerina” Karole Armitage, regina dell’avanguardia made in USA. Sul podio, alla guida di orchestra e coro del teatro è impegnato Francesco Ommassini. Importante il cast vocale: nella parte di Orfeo la grande Daniela Barcellona, intanto che Euridice è interpretata da Cinzia Forte e Amore è incarnato da Giuseppina Bridelli.

