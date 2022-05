L’Asd Real Testaccio, realtà calcistica della Capitale, invita tutti a sostenere i ragazzi della Prima Categoria: domenica si giocano la Promozione

Come si legge nelle note di presentazione che accompagnano – anche sull’omonima pagina Fb – i ‘fini’ che animano le velleità sportivo-sociali dei suoi fondatori, “La nuova realtà calcistica, Asd Real Testaccio nasce per dare possibilità a tutti i bambini/ragazzi di poter imparare impegno, valori e principi dello sport”.

Poche righe ma esaustive, che bastano a spiegare con quale ‘serietà’ viene trasmessa alle nuove generazioni una cultura sportiva, come appunto quella calcistica, che proprio a Testaccio ha dato i natali alla più famosa squadra della Capitale, oggi protagonista della scena internazionale.

L’Asd Real Testaccio fra i colori giallorossi della ‘prima squadra del quartiere’, e l’effige dell’anfora, storia testimonianza storica

Quella As Roma, dalla quale l’Asd Real Testaccio ne ha ereditato i colori, omaggiando al tempo stesso – attraverso l’effige dell’anfora romana – le antiche origini del quartiere dove, testimone il prezioso Monte dei Cocci, un tempo venivano stipati preziosi carichi delle navi mercantili in approdo al porto della vicina Isola Tiberina.

L’Asd Real Testaccio, una società calcistica che, dai giovanissimi alla Prima Categoria è riuscita a conquistare la scena calcistica regionale

Una realtà sportiva in ‘work-progress’ quella dell’Asd Real Testaccio che, grazie soprattutto ai sacrifici e all’impegno del valido staff presieduto dal ‘patron’ Alessandro D’Antoni (testaccino doc), oggi è una delle protagoniste del calcio regionale dove, dalla categoria dei Giovanissimi, ai ragazzi della Prima categoria, la società del primo Municipio prosegue il suo vittorioso cammino di settimana in settimana.

L’Asd Real Testaccio domenica i ragazzi della Prima Categoria incontrano la prima in classifica in una gara che vale la Promozione

E se i fortissimi ragazzi dell’Under 16 quest’anno sono riusciti a guadagnarsi la partecipazione al prestigioso torneo ‘Beppe Viola’, che annovera le principali squadre professionistiche della città, va sottolineato il grandissimo campionato dei giovani della Prima categoria (attualmente al secondo posto) che, a poche gare al termine della stagione, domenica mattina dovrà giocarsela contro il Tirreno Sansa, in testa al girone.

L’Asd Real Testaccio, il dirigente: “dobbiamo vincere per conquistare la Promozione, Nessuna società del Rione è mai arrivata così in alto”

Una gara, spiega il dirigente Franco Bottoni “che si prospetta molto difficile per la nostra squadra, siamo al secondo posto del campionato e dobbiamo vincere per conquistare la Promozione. Anche perché – rimarca orgoglioso il dirigente – Nessuna società del Rione è mai arrivata così in alto”.

L’Asd Real Testaccio chiama a raccolta tutti i tifosi ‘giallorossi’ del quartiere per sostenere la difficile gara dei ragazzi della Prima Categoria

Così per domenica mattina alle 11 (al Campo Cotral di via Mario Ageno, a Ponte Marconi), oltre a tutte le squadre della società, l’Asd Real Testaccio ha esteso l’invito a sostenere i ragazzi della Prima Categoria a tutto il quartiere. Un invito che, per chi è nato a Testaccio, fra i colori giallorossi, sicuramente non cadrà nel vuoto…

Max