L’Associazione Rosseau rivoluziona volti e ruoli: esce Bugani entra Di Battista

In ambito 5Stelle colpisce il cambio di ruoli e volti all’interno dell’Associazione Rousseau che, come vedremo, presenta diverse novità.

Intanto, storico riferimento per l’Emilia Romagna, e numero due dell’Associazione Rousseau, Max Bugani (che, con Marco Piazza, resta comunque alla guida della funzione sharing) lascia, ma ecco arrivare Alessandro Di Battista, Marco Croatti, e Paola Taverna al ‘Portale Eventi MoVimento.

Attraverso un post che spiega la situazione, si legge che “Per sfruttare al meglio tutte le funzionalità della piattaforma e renderle sempre più dinamiche e al servizio del MoVimento 5 Stelle, il team dei referenti di Rousseau cresce“.

Ecco chi e dove: “Lex Eletti Area Europa: Eleonora Evi; Lex Eletti Area Parlamento: Manlio Di Stefano, Anna Macina e Giorgio Fede; Lex Eletti Area Regioni: Davide Bono e Andrea Liberati; E-learning: Barbara Floridia; Sharing: Massimo Bugani, Marco Piazza; Lex Iscritti: Francesco Berti, Susy Matrisciano; Scudo della Rete: Vittoria Baldino; Portale Eventi MoVimento 5 Stelle: Marco Croatti, Paola Taverna e Alessandro Di Battista“.

Infine, prosegue il post:

“Il nostro enorme ringraziamento per il prezioso lavoro portato avanti in questi anni va a Fabiana Dadone, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo e Giancarlo Cancelleri che lasciano il testimone per gli impegni che oggi svolgono nei ministeri e a Massimo Bugani che rimane referente della funzione Sharing e fondamentale componente della squadra Rousseau, ma non più socio, per dedicarsi alla sfida importante che oggi lo vede impegnato in Campidoglio”,

Max