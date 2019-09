L’Asteroide Psyche 16 pieno d’oro sempre più vicino. La verità sulla roccia che, verso la Terra, potrebbe arricchire l’umanità

Ancora non si è fatto vedere, eppure questo meteorite continua a suscitare mistero. Psyche 16 sta interessando il nostro pianeta, promettendo al suo arrivo i proverbiali ‘mari e monti’ in termini di arricchimento. Una vera e propria manna dal cielo sotto forma di asteroide. Per quale motivo c’è grande interesse su Psyche 16? Semplice.

Asteroide Psyche 16 pieno d’oro viaggia verso la Terra: ecco cos’è, e cosa dice la scienza

Si tratterebbe di una roccia siderale che conterrebbe al suo interno una quantità smisurata di oro, tale che, se presa in possesso da parte dell’umanità, farebbe arricchire tutti, senza distinzioni. Ma cosa c’è di vero? Cosa dice esattamente la scienza?

Ecco la verità e le ultime novità su Psyche 16, l’asteroide di cui si sta parlando tantissimo. Oro? Sì? E se sì quanto? Gli scienziati hanno prodotto diversi studi nel merito. E sono sopraggiunti ad una ferma convinzione.

Nelle giornate in cui lo spazio diventa padrone delle news, anche Psyche 16 si prende la sua parte. In primo piano c’è Apophis, il gigantesco asteroide che arriverà tra qualche anno sulla Terra promettendo guai: è stato anticipato dal suo fratellino minore, che non sembra essere una minaccia per l’umanità.

Invece sono già arrivati diversi asteroidi sulla Terra. Uno, grande e minaccioso, ha accarezzato la Terra il 24 Luglio 2019 appena passato, accompagnato poi nelle ore successive da due fratellini minori.

Se il suo arrivo, con il suo bel nome in codice, è stato un elemento di scalpore, altrettanto ha fatto un ‘collega’ spaziale che è caduto sul Canada qualche ora dopo, nella notte del 25 Luglio 2019, lasciandosi dietro una scia di meteoriti lungo tutta la campagna.

E Psyche 16? Si tratta di uno degli asteroidi più grandi della Fascia Principale studiati già da Annibale de Gasparis il 17 Marzo 1852.

Questo asteroide che si trova tra Marte e Giove e di recente la NASA e gli scienziati hanno dovuto analizzare e valutare diverse speculazioni e supposizioni nei suoi riguardi.

A quanto pare, infatti, è venuto fuori che l’asteroide sia pieno di una infinita quantità d’oro. Ma è davvero così? E’ vero oro quello che si sta analizzando? Ecco cosa dicono gli studi.

La risposta, secondo la scienza ufficiale, è no. A dirla tutta, per gli scienziati, si tratterebbe di una bufala messa in giro da buontemponi. Almeno questo è quello che dice, smentendo le voci sull’oro, Peter Schiff, CEO di Euro Pacific Capital.

Per lui la notizia assurda e priva di fondamento o di motivazioni scientifiche. Stando ai diversi studi sulla composizione dell’asteroide, infatti, Psyche 16 sarebbe composta da materiali diversi dall’oro.

Ma sarà vera questa affermazione? E allora perchè, come obiettano alcuni, la NASA ha così tanto interesse verso questo asteroide?

Infatti la NASA ha deciso che nell’anno 2022 invierà una sonda che studierà l’asteroide e la sua composizione; in questo modo, tutti potranno sapere se Psyche 16 ha l’oro. Oppure, come temono gli amanti delle teorie della cospirazione, la verità verrà occultata?