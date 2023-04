Latina, 51enne resta incastrato con la gamba sotto le ruote di un camion

Era rimasto incastrato con una gamba sotto le ruote del camion. Una situazione delicata che i vigili del fuoco di Latina sono riusciti a risolvere sollevando le ruote del mezzo pesante con una particolare attrezzatura. L’incidente è avvenuto ieri alle 9.30 circa nel Comune di Santi Cosma e Damiano dove i caschi rossi sono intervenuti su segnalazione al 112 per soccorso a persona.

Arrivata sul posto in via Ausente, la squadra dei vigili del fuoco di Castelforte, ha trovato l’uomo con una gamba imprigionata sotto le ruote di un mezzo pesante. Sono quindi scattate le complesse e delicate operazioni per liberare l’uomo di 51 anni originario di Velletri.

Per riuscire a trarlo in salvo senza ulteriori complicazioni è stato utilizzato uno speciale pistone idraulico, in dotazione sui mezzi dei pompieri, che sono così riusciti a sollevare le ruote abbastanza per liberare il ferito.

L’uomo è stato poi affidato al personale sanitario del 118 ed è quindi stato trasportato in ospedale a Formia. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

