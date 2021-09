Latina, 80enne muore al Goretti, via alle indagini

Sessanta giorni, e sulla tragica fine di una donna di 80 anni di Latina dovrebbero esserci riscontri definitivi: la morte in corsia presso il Santa Maria Goretti di Latina ha lasciato sgomenti i familiari, dalla cui denuncia è scattata la procedura, oltre che dell’autopsia, dell’analisi delle cartelle cliniche: la Procura cerca di ricostruire gli ultimi giorni della paziente deceduta al Pronto Soccorso dopo un ricovero durato sei giorni.

I familiari sostengono che l’anziana non era stata trasferita in un altro reparto perchè non vi erano posti letto. Il magistrato ha disposto una serie di accertamenti sulla paziente originaria di Cori partendo dal giorno dei primi sintomi di un malessere per cui è stata trasportata con una ambulanza al Goretti.

I familiari hanno chiesto di accertare eventuali responsabilità dei camici bianchi che hanno visitato la donna: nove i medici indagati per omicidio colposo.

La Procura ha nominato un medico legale per accertare le cause, i difensori degli indagati hanno nominato dei consulenti: non è escluso che a seguito dei risultati dell’autopsia che la posizione di qualcuno possa essere archiviata o che per tutti il quadro indiziario resti integro.