Latina, aperto cantiere per 24 nuove case popolari. Ha preso il via il cantiere per 24 alloggi di edilizia destinata a categorie speciali a Latina in via Selene Porta Nord. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale Massimiliano Valeriani, il sindaco di Latina Damiano Coletta e il presidente di Ater Latina, Marco Fioravante. In rappresentanza dell’azienda era presente il direttore generale Paolo Ciampi. Il presidente di Ater Latina, ha sottolineato le azioni della azienda per avviare i nuovi alloggi, per il recupero del patrimonio e di lotta alle occupazioni abusive.

«Uno dei primi interventi del mio mandato è stata la riconsegna, ad Aprilia, delle chiavi di appartamenti precedentemente occupati abusivamente ai legittimi destinatari». Ha poi ricordato l’intervento di recupero dell’area ex Icos a Latina. Gli alloggi totali saranno 24 di cui 16 di 45 metri quadrati, 8 di 60 metri quadrati distribuiti in 4 piani, per una volumetria totale di 5.422 mq; area libera destinata a parcheggio con messa a dimora di alberi. L’investimento è pari a 3,6 milioni di euro.