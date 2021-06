Latina, arrestato boss romeno. Ecco chi è

Lucian Adrian Boncu, boss romeno di 43 anni è stato arrestato a Latina. Martedì mattina le forze dell’ordine italiane si sono attivate, dopo aver appurato che i due fiancheggiatori del boss di Timisoara avevano prenotato due stanze d’albergo nel centro del capoluogo pontino.

Essendo infatti monitorati in maniera intensa dalla polizia, come tutti gli uomini più vicini al latitante, i due hanno di fatto tradito il loro capo che è finito quindi in manette ad opera della Polizia italiana insieme ai suoi fiancheggiatori. Boncu è considerato in patria una figura molto rilevante della malavita organizzata.