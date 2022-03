Latina, banda di ladri in trappola: cosa è successo

Una banda di ladri in trappola l’altra sera mentre si dava da fare per svaligiare un’abitazione nella periferia di Latina, con uno degli scassinatori che è stato bloccato e arrestato dai Carabinieri.

I manette un uomo di di 33 anni, residente a Borgo Sabotino: a margine della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in attesa di giudizio. L’operazione è stata portata a termine in strada Rio Martino, una traversa della statale Pontina al confine tra Latina e Sabaudia a sud del capoluogo. La banda di ladri, probabilmente tre o quattro in tutto i componenti, girava alla ricerca di abitazioni lasciate incustodite. A complicare i piani dei ladri il rientro improvviso del proprietario di casa, che ha prontamente contattato il 112.