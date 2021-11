Latina, caos spoglio elettorale, tre consiglieri chiedono di tornare alle urne

Tre consiglieri chiedono di tornare alle urne, a Latina: è caos sullo spoglio elettorale: alcuni dei non eletti della lista civica “Latina nel cuore” a sostegno di Vincenzo Zaccheo hanno presentato ricorso per annullare l’esito del primo turno delle votazioni, chiedendo di rivotare in 33 sezioni su 116.

Secondo i ricorrenti alcuni dati non tornerebbero e in alcune sezioni non ci sarebbe corrispondenza tra il numero di votanti e schede votate. Ombre fosche, specie perchè i dipendenti del Comune facenti parte dell’ufficio elettorale avrebbero verificato la congruità dei numeri citati dai ricorrenti prima di rendere definitivi i voti delle sezioni. Nel ricorso si parla anche di dubbi sul numero di schede avanzate, ovvero la differenza tra il numero di schede timbrate e votate.

Si attende il Tar: se il ricorso venisse accolto si stopperebbe l’amministrazione Coletta e si tornerebbe al voto nelle 33 sezioni citate. L’esito delle nuove votazioni potrebbe cambiare gli scenari: visto che al primo turno il candidato Vincenzo Zaccheo aveva ottenuto il 48,30% dei voti e per diventare Sindaco senza il ballottaggio avrebbe dovuto ottenere il 50% + 1 dei voti. Potrebbero cambiare gli scenari anche in merito al consiglio comunale, che oggi vede la maggioranza degli eletti del centrodestra in consiglio.

Le sezioni su cui verte il ricorso sono: 13, 20, 41, 51, 56, 60, 76, 84, 109, 113, 7, 24, 40, 44, 68, 73, 75, 81, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 110 e 114, 69, 64.