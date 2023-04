Latina, Case dei Papà: le novità introdotte dal commissario Valente

Il Commissario Straordinario Carmine Valente ha preso una decisione riguardante le case dei papà a Latina, destinate inizialmente ad accogliere padri separati grazie all’iniziativa “A casa con papà”. Una delibera commissariale, del 3 aprile, stabilisce che queste unità immobiliari potranno essere destinate ad aiutare nuclei bisognosi in cui almeno uno dei membri è minore. Questa scelta è stata motivata dal fatto che il progetto “A casa con papà” non ha avuto successo, raccogliendo poche richieste e non trovando spesso destinatari che soddisfano i requisiti richiesti. Nel 2019, la giunta Coletta aveva già consentito l’utilizzo degli immobili per le emergenze abitative, poiché gli alloggi erano spesso vuoti e soggetti a possibili occupazioni o furti. La delibera commissariale precisa che l’impiego degli immobili per le emergenze abitative potrà avvenire solo quando non ci sono richieste in istruttoria per il progetto “A casa con papà”.

(sg)