Latina caso di stalker: di chi e cosa si tratta

Sono due gli stalker che sono stati allontanati dalla Polizia a Latina, nella giornata di ieri, In entrambi i casi le vittime avevano subito episodi di maltrattamento in casa, terminate al momento della denuncia. Per gli stalker è scattato ora il divieto di avvicinamento e di comunicazione con le parti offese.

Da sottolineare il caso della più giovane delle due ex coppie, composta da trentenni genitori di due bimbi di 4 e 5 anni, in cui la giovane donna aveva denunciato ripetuti episodi di maltrattamento, violenze e minacce di morte, posti in essere nei suoi confronti all’interno delle mura domestiche e alla presenza dei bfigli.

In tale circostanza la donna aveva espresso il proprio consenso ad essere collocata, insieme alla prole, in una strbuttura protetta, in attesa di poter fare ritorno in sicurezza nella propria abitazione, stante la spiccata pericolosità sociale denotata dal suo ex compagno, membro della famigerata famiglia Di Silvio e pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona.