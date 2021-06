Latina, convalida del fermo per i due fiancheggiatori del boss Boncu

E’ stato convalidato il fermo per i due fiancheggiatori del boss romeno Lucian Adrian Boncu, arrestato alcuni giorni fa a Latina. Ieri pomeriggio, durante il processo per direttissima, i due imputati Adrian Sorin Udrea, 33 anni, residente a Desenzano del Garda in provincia di Brescia ed Emanuel Ionut Moaca, classe 1991, residente in provincia di Verona, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Con il rinvio a luglio, dovranno rispondere di favoreggiamento nel tentativo di fuga del 43enne latitante. Diverso invece l’iter processuale di Boncu, che comparirà invece davanti ai giudici della Corte d’Appello di Roma. Il boss è attualmente detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa di essere a disposizione delle autorità romene. E’ condannato a 20 anni di reclusione per l’accusa di tentato omicidio nei confronti di un cronista romeno Dragos Bota.