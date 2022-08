Latina, coppia litiga e la bimba è chiusa in auto. Era positiva a cocaina

I genitori litigano e la loro bambina rischia la vita, chiusa in auto con i finestrini serrati. A salvarla l’allarme lanciato da una commessa e l’intervento dei carabinieri. Dramma nel dramma, la piccola risulta positiva alla cocaina. Una vicenda finita fortunatamente bene, ma che lascia tanti interrogativi. È accaduto a Borgo Montello in provincia di Latina. Secondo testimoni, la coppia si era resa protagonista di un aspro litigio nei pressi di un bar. Una commessa ha notato la bimba chiusa in auto che piangeva, l’ha presa e l’ha accudita all’interno del bar. In seguito i sanitari del 118 sono intervenuti trasportandola all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove la piccola è stata ricoverata in codice rosso. dove è entrata in codice rosso. Dopo che è stata accertata la positività della bimba ad una sostanza stupefacente, il tribunale per i minorenni di Roma ha emesso d’urgenza un decreto di sospensione della responsabilità genitoriale decidendo che la bambina sia affidata a un istituto.