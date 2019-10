Latina, firmato protocollo con i Federconsumatori e Codacons

Federconsumatori e Codacons esprimono soddisfazione per la delibera di Giunta che approva il protocollo in attuazione della legge 244/2007 che regolamenta i rapporti tra le Associazioni dei Consumatori, Gestori dei servizi Pubblici in concessione e il Comune.

L’approvazione di tale protocollo giunge grazie alla collaborazione con l’assessore Ranieri e dopo una lunga pressione fatta sull’attuale Giunta ai quali va dato il merito di aver avviato un percorso di confronto con le Associazioni a tutela del cittadino consumatore.

L’importanza del Protocollo consiste nella possibilità di creare per ogni concessionario un tavolo tripartito con ampi poteri. Sarà possibile analizzare tutti gli aspetti della gestione sia sul piano economico che qualitativo nonché le procedure adottate.

Inoltre si potrà intervenire sulla Carta dei Servizi, sulla modulistica e sui regolamenti del servizio modificandoli nel rispetto delle leggi vigenti. Viene così facilitata in maniera sostanziale la possibilità di controlli sulla gestione nell’intento di poterlo migliorare.

Trasporti, rifiuti, cimitero sono i primi settori dove chiediamo un confronto diretto e in considerazione di quanto approvato in comune, oggi pensiamo sia realmente possibile.

La gestione del cimitero, con tutti i suoi problemi, è senza dubbio il primo tavolo che vogliamo aprire. Attraverso questa intesa possiamo finalmente poter affrontare in discussione tutte la criticità del Regolamento, della modulistica e della Carta dei Servizi, prestando attenzione in particolare a specifici articoli che riteniamo essere decisamente illegali.