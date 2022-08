Latina furti a segno sulle auto in sosta sul Lungomare. Vetture percheggiate sulle strisce blu e in una fascia oraria tra le 13 e le 15 e rapidi furti della plancia dell’autoradio.

In una manciata di istanti, confondendosi tra i bagnanti che andavano via dal mare, l’autore del furto ha colpito in pieno giorno e sotto la luce del sole, passando inosservato. Una proprietaria della vettura ha denunciato tutto ma il suo non è l’unico caso: vari gli episodi registrati con queste modalità sul Lungomare a Latina e nella zona di Sabaudia.

L’attenzione è molto alta e non è escluso che ad agire sia una banda specializzata che tiene sotto controllo le vittime e poi colpisce.