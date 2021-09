Latina, GDF sequestra distributori stradali, depositi e cisterne

I militari delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale Latina a seguito di una sinergica attività ispettiva svolta in concomitanza con l’Ufficio delle Dogane di Gaeta hanno accertato numerose violazioni di carattere penale a carico dei titolari di due depositi commerciali di oli minerali e del proprietario di un distributore stradale di carburanti, operanti nel territorio sud pontino.

L’attività investigativa ha avuto avvio grazie all’ausilio dell’innovativa applicazione informatica e-DAS presente sulla piattaforma AIDA, che ha consentito di mirare i controlli congiunti su strada, nei confronti degli operatori economici caratterizzati da elementi significativi di rischio. Per i fatti illeciti constatati è stata notiziata l’Autorità Giudiziaria di Cassino, per i reati previsti dall’art. 40 del Testo Unico sulle Accise per sottrazione al pagamento dell’Imposta e del Codice Penale per falsità ideologica e frode nell’esercizio del commercio di cui agli artt. 483 e 515 del c.p., oltre che per specifici reati in materia di prevenzione incendi riferiti ad uno dei due depositi commerciali.